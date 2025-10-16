“Machillo” se la juega ante su talón de Aquiles

Óscar Ramírez y la Liga Deportiva Alajuelense se preparan para visitar el Estadio Carlos Alvarado, cuando esta noche, los manudos se enfrenten al Herediano a las 8 p.m.

Desde su regreso al banquillo rojinegro, “Machillo” se ha visto tres veces la cara ante Jafet Soto. Las dos primeras fueron en la final del Clausura 2025. En esa ocasión, el partido de ida finalizó 0-0 en el Estadio Nacional, mientras que en el de vuelta, los florenses vencieron por la mínima para alzar el cetro nacional. La restante fue en el primer duelo de este torneo, cuando Herediano venció 0-1 en el Morera Soto con un penal de Marcel Hernández.

Esta es una estadística que no le preocupa a Ramírez, ya que en otras ocasiones, en sus anteriores etapas en el banquillo manudo, se enfrentó en diversas ocasiones a Soto, logrando la victoria en varias de ellas.

“Sí, me ganó los últimos dos, pero también le gané varios. Si recordamos, allá en el Nacional fue un 0-0 muy intenso, donde no logramos consolidar el marcador que necesitábamos. Luego en Heredia fue un partido muy parejo que se define a balón parado. El último fue muy parecido al del Nacional, donde estuvimos encima de ellos y básicamente en un tiro de esquina, viene un descuido y nació el penal”, dijo Óscar en conferencia previa al partido.

Sin Celso Borges

Tanto el “Machillo”, como el gerente deportivo manudo Carlos Vela, aseguraron que Celso Borges aún no estará disponible para los rojinegros. “Estos partidos son para Celso, pero tenemos que retener un poco esa parte de querer acelerar algo.

Además, ya hubo otras problemáticas con la Selección, no queremos que haya otra y así perderlo más tiempo”, mencionó el DT manudo.

“No está en condiciones de tener participación. Aportó a nivel de liderazgo en la Selección, pero no está listo. Esta semana no va a tener participación”, expresó Vela.

Borges tiene un esguince grado uno en su isquiotibial de su pierna derecha. El jugador ha estado haciendo trabajo de estiramientos, pero no han sido suficientes para recuperarlo lo más pronto posible. Desde el mes de setiembre, el volante se ha visto fuera de los terrenos de juegos.

Se perdería también el clásico. A esta baja, se les suma la de Santiago Van der Putten y Alberto Toril, quienes aún no se recuperan de sus lesiones.