Tras empatar ante el Deportivo Saprissa, el director técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se refirió a lo ocurrido en la cancha del Estadio Morera Soto y sobre el estado físico de sus futbolistas.

El estratega manudo señaló que tras ganar el campeonato nacional y la Copa Centroaméricana el semestre anterior, sumado a lo ocurrido durante el Clausura 2026, aseguró que algunos de sus jugadores se encuentran cansados.

“Es complicado porque algunos se lesionan. Hay cosas que si las digo van a sonar excusas, pero cuando usted es campeón centroamericano y nacional, la lógica dice que en un momento del semestre se paga porque algunos están reventados y tengo que lidiar con eso”, indicó.

Ramírez reveló que durante el juego ante los morados tuvieron que correr riesgos al alinear futbolistas en diversos momentos y que al final, el parado táctico de la defensa rival, los frenó.

“Vargas y Lucumí son dos muchachos que estaban para disputar 25 minutos. Con Gamboa corrimos el riesgo porque estaba para 10 minutos. Aquí hay que hablar de que Saprissa nos cerró los espacios y se echó para atrás. Tuvimos chances, pero nos faltaron cositas”, mencionó.

Más allá del resultado, Ramírez confía en su equipo para sacar los dos triunfos en el cierre del campeonato y aseguró que pelearán hasta el último minuto con el fin de lograr la clasificación a semifinales.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra