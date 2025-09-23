Alajuelense se mide hoy a las 8:00 p.m. y el próximo martes al Motagua de Honduras, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El técnico Óscar “Machillo” Ramírez señala que estos partidos pueden servir como preparación indirecta para la Selección Nacional, de cara al crucial duelo ante Honduras, el próximo 9 de octubre en San Pedro Sula, por la eliminatoria mundialista. Ramírez no esconde su intención: quiere dar el primer golpe.

¿Se puede ver este juego como un preámbulo del Costa Rica-Honduras?

Puede ser un preámbulo, por todo lo que se jugará nuestra selección en esta eliminatoria allá en Honduras. También puede ser una forma de aportar, si logramos eliminar al Motagua. Varios de nuestros muchachos tendrán la experiencia de ir allá y conocer ese entorno.

Es más que todo un tema de nacionalismo. Estamos en una competencia, no con las dimensiones de un Mundial, pero sí con gente de ambos países.

Y quizás podamos dar una idea de lo que se verá en octubre. Son situaciones muy parecidas, como una final para ambos equipos.

¿Cuánto tiempo podría jugar Joel Campbell?

Todos los muchachos son importantes. La edad y la experiencia cuentan, ya sea como titulares o suplentes. Además, están Diego Campos y Aarón Salazar, que tienen su bagaje y seguro aportarán en este tipo de partidos. Serán considerados.

¿Cómo toma el gol de visita como criterio de desempate?

Es un tema a considerar, puede ser determinante. Viendo a Motagua, será un partido muy completo, al igual que lo fue ante Saprissa. Hay que saber atacar y defender. Es un equilibrio. Los muchachos han estado muy atentos en la parte ofensiva. No podemos exponernos a un escenario del que no podamos recuperarnos. Lo ideal es ganar y mantener la portería en cero, eso sería clave.

¿Qué fortalezas le ve a Motagua?

Ya lo he observado y hay un buen trabajo del señor López. Son sólidos en defensa y tienen un mediocampo bien estructurado. Además, cuentan con gente alta en el ataque y con buena presencia física.

Es un rival complicado, con virtudes. Vienen en alzada en su campeonato y eso los hace más peligrosos. El otro día vinieron al Saprissa, lograron el resultado que les convenía y supieron manejarlo. Eso habla muy bien de su entrenador.

¿Con qué jugadores cuenta?

Están fuera de convocatoria (Alberto) Toril y (Santiago) Van der Putten. Ambos tienen lesiones de largo plazo. En cuanto a molestias musculares, ya hemos recuperado a varios jugadores.

Nota Extra

Durante la conferencia, el técnico manudo Óscar Ramírez confundió a Santiago Van der Putten con el legendario exfutbolista neerlandés Marco van Basten. Al darse cuenta del error, el mismo “Machillo” soltó una carcajada.