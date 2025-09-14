El técnico Óscar Ramírez, de Liga Deportiva Alajuelense, fue muy claro cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que su capitán Celso Borges sea llamado a la Sele, para medirse a Honduras en San Pedro Sula, el 9 de octubre.

“Es un tema que no me compete, yo contento que este acá. Eso le toca al Piojo (Miguel Herrera). Yo contento, quiero ser nacionalista, ojalá que sean buenas decisiones, pero quizá siendo egoísta, con toda la problemática que tengo me siento mejor que esté conmigo”.

Celso es uno de los veteranos que reforzarían a la Tricolor. Han sonado nombres como Kendall Waston, Joel Campbell, Marcos Ureña y Johan Venegas, entre otros.