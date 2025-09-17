Alajuelense derrotó a San Carlos 2-0 con dos anotaciones en el primer tiempo, pero el marcador pudo ser abultado.
A los 40 minutos del primer tiempo, Keiner Córdoba salió expulsado para los Toros del Norte, por lo que parecía que en el segundo tiempo se venía una goleada.
Sin embargo, el marcador no se movió más, a pesar de que los manudos jugaban con uno más. La razón la explica Óscar Ramírez, DT manudo.
“No es mi culpa mía que ‘Paté’ haya metido a los 9 ahí atrás en el segundo tiempo. Yo sé que en algún momento el partido se volvió soso, pero fabricamos varias acciones para aumentar el marcador”, dijo ‘Machillo’.
Haber anotado más goles era un respiro para Alajuelense, ya que al haber pocas jornadas, el gol diferencia podría ser clave para ratificar posiciones.