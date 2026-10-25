“Machillo” explota y llama “antipatriotas” a detractores de la Liga

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Óscar Ramírez alzó la voz contra quienes desean que Alajuelense quede eliminada de la Copa Centroamericana y pidió dejar de lado las rivalidades para apoyar al fútbol costarricense.

“Necesitamos vibras positivas, no eso que nos estén ensuciando el entorno. La gente que habla así nunca ha cantado un himno nacional fuera del país. Los que hemos tenido la dicha de defender al país sabemos que necesitamos tanto de los de allá como de los de acá, sin importar la provincia”, expresó el técnico rojinegro.

Ramírez incluso manifestó su deseo de que a Saprissa y a Cartaginés les vaya bien en sus respectivas series

“Yo quiero que Saprissa clasifique a Copa de Campeones. Yo quiero que Cartaginés llegue a la final, ojalá pudiéramos hacer una final tica, sería grandioso y lindísimo. Que todos los medios de acá estén aquí en Costa Rica y no estén pensando en cosas antipatrióticas”, agregó.

El entrenador cerró con un llamado al nacionalismo y a dejar de lado las diferencias locales: “Abogo un poco por el nacionalismo y que ya dejen de estar en esas jodederas”.