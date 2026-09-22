“Machillo” defiende crear “escuela de entrenadores” en LDA

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Óscar “Machillo” Ramírez dio varias ideas que desea impulsar en Alajuelense como parte de su cuarta etapa como entrenador manudo y una de ellas es crear una “escuela de entrenadores”.

“Es importante para la institución hacer una escuela de entrenadores, que estos muchachos Bryan (Ruiz) y estos que van saliendo, que están identificados con esto, ¿por qué no ir facilitando su formación?”, explicó Ramírez.

Bryan Ruiz es de la nueva generación de DTs manudos (Foto: Jorge Castillo)

De acuerdo con el “Machillo”, es vital tener entrenadores “de la casa” y que se identifiquen con la identidad eriza.

“Claro, con la responsabilidad, porque hay algunos que se les ha facilitado, pero no lo han aprovechado”, sentenció.

El timonel destacó la importancia de tener atención integral a los jugadores jóvenes para saber cómo atenderlos en caso de tener necesidades especiales o entornos difíciles.