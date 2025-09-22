Durante Óscar Ramírez siempre ha tenido un poco de enredo con los nombres, ya sea de sus jugadores o de los contrarios.

El primer episodio lo protagonizó en el 2018, a vísperas del Mundial de Rusia, cuando se le olvidó el nombre de Eden Hazard en conferencia de prensa, y lo llamó “ese muchachito, el número 10”.

Después, pocos días después de su regreso a la Liga, olvidó el nombre de Jeison Lucumí, cuando dijo “este muchacho, el colombiano… se me olvida el nombre”. En esa ocasión, Ramírez aceptó que los nombres siempre le han costado toda la vida.

Y parece ser que también se le confunden, ya que cuando le preguntaron si contaba con los jugadores lesionados para el partido de Copa Centroamericana ante Motagua, dijo que solo no contaría con “Toril ni Van Basten”, refiriéndose a Van der Putten. Al darse cuenta de su error, soltó una risa y rectificó.