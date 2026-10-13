“Machillo” confirma llamada con Alejandro Bran: Esto hablaron

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez, habló sobre las circunstancias de indisciplina que enfrentó en su etapa como timonel manudo en 2025 y recordó la situación del exmediocampista erizo Alejandro Bran.

En la previa del juego ante Herediano, el estratega habló sobre su manejo de grupo y las situaciones que debió encarar en su tercera etapa en el banco liguista.

“De hecho, un día de estos me llamó Bran y me habló de algunas cosas, más bien hasta agradeciendo mucho. Muchas veces hablé con él: ‘Bran, no te expongás’. El entorno te puede influir el saber decir no, sabiendo tu profesión”, contó “Machillo” ante la consulta de Grupo Extra.

Foto: Jorge Castillo

El técnico rojinegro asegura que el grupo actual bajo su mando se ve más comprometido y consciente sobre la importancia de la disciplina.

“Veo el grupo más maduro en eso, creo que ya es algo extra, ya está entendido que no hay que hacerlo y que nos perjudica. Siento eso, como que el grupo ya está claro en que no podemos regalar estos temas”, admitió.

Alajuelense recibe a Herediano este miércoles, a las 8:00 p.m., con la necesidad de ambos clubes de puntuar.