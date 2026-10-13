“Machillo” confirma llamada con Alejandro Bran: Esto hablaron

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El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez, habló sobre las circunstancias de indisciplina que enfrentó en su etapa como timonel manudo en 2025 y recordó la situación del exmediocampista erizo Alejandro Bran.
En la previa del juego ante Herediano, el estratega habló sobre su manejo de grupo y las situaciones que debió encarar en su tercera etapa en el banco liguista.
“De hecho, un día de estos me llamó Bran y me habló de algunas cosas, más bien hasta agradeciendo mucho. Muchas veces hablé con él: ‘Bran, no te expongás’. El entorno te puede influir el saber decir no, sabiendo tu profesión”, contó “Machillo” ante la consulta de Grupo Extra.
El técnico rojinegro asegura que el grupo actual bajo su mando se ve más comprometido y consciente sobre la importancia de la disciplina.
“Veo el grupo más maduro en eso, creo que ya es algo extra, ya está entendido que no hay que hacerlo y que nos perjudica. Siento eso, como que el grupo ya está claro en que no podemos regalar estos temas”, admitió.
Alajuelense recibe a Herediano este miércoles, a las 8:00 p.m., con la necesidad de ambos clubes de puntuar.