“Machillo” con la misión de devolverle la ilusión a la Liga

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Cuando Óscar Ramírez salió de la Liga Deportiva Alajuelense a mediados de este año, se llegó a pensar que sería su capítulo final como entrenador.

Su regreso en 2025 trajo el tricampeonato centroamericano, así como el ansiado título 31 para romper con cinco años de sequía en el torneo local. Hasta ahí, parecía que su misión estaba consumada.

Sin embargo, a partir de la apuesta fallida por parte de la directiva eriza con Ismael Rescalvo, el “Machillo” vuelve a ponerse los tacos y la gorra, mientras que deberá traer consigo la pizarra de las estrategias para darle dirección a un equipo que le queda a la perfección.

El club manudo confirmó que la llegada de Ramírez será por lo que queda de este año, mientras que tiene la opción para ampliar su continuidad para el Torneo de Clausura 2027, misma que se dará después de una evaluación correspondiente.

“El nuevo equipo de trabajo tendrá como objetivo fortalecer el rendimiento del plantel, luchar por el campeonato nacional y la revalidación del torneo centroamericano. El cuerpo técnico que acompañará a Óscar Ramírez será anunciado de manera oportuna e iniciarán labores el próximo miércoles”, informaron desde el departamento de prensa del equipo.

Esta será la cuarta ocasión que el timonel esté al frente de la Liga. Su primera aventura fue en 2010 cuando llegó en remplazo de Luis Roberto Sibaja y en ese periodo ganó tres títulos de manera consecutiva. Además, ganó otro cetro en diciembre de 2012.

Regresó en el 2013 tras la salida del uruguayo Manuel Keosseian y para finales de ese año, el “Machillo” sumó otra estrella luego de ganar la final por penales ante el Herediano.

En 2015, el camino de Óscar lo llevó a terminar en la Federación Costarricense de Fútbol, donde llevó a Costa Rica al Mundial del 2018.

Una vez finalizada la Copa del Mundo, el oriundo de Belén se alejó de los focos mediáticos y prefirió quedarse con sus negocios personales. Hasta que la Liga lo necesitó nuevamente y esta vez, no podía rechazar el llamado.

El año anterior logró llevar a los manudos a lo más alto. Una vez más, el rojo y negro reinaba en el balompié nacional y con ello selló su sexto título nacional.

Ahora, cuatro meses después de su salida, el estratega regresa para devolverle la confianza a los jugadores y, sobre todo, a la afición, quien sabe lo que él representa para la institución.

En la última década, Alajuelense ha presentado 23 cambios de técnico, donde algunos han repetido, tal es el caso de Andrés Carevic, Hernán Torres o Wilmer López.