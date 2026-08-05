Machado vuelve a la “Cueva”

El estadio Ricardo Saprissa será escenario este miércoles de un reencuentro especial. El defensor panameño Adolfo Machado regresará a la “Cueva”, pero esta vez como jugador del Alianza FC, rival de los morados en la Copa Centroamericana.

El experimentado zaguero, de 41 años, dejó huella en Saprissa entre 2014 y 2016, periodo en el que conquistó varios títulos nacionales. Posteriormente también defendió las camisetas de Alajuelense, Jicaral y San Carlos, por lo que conoce ampliamente el fútbol costarricense.

“Para mí es una bendición volver a casa. He hablado con mis compañeros de lo que representa Saprissa en Costa Rica y Centroamérica. Hemos tenido una buena preparación y estamos listos para salir a la cancha”, afirmó Machado en conferencia de prensa, tras una consulta de Grupo Extra.

Ahora, como líder de la defensa del Alianza, el panameño buscará frenar a su exequipo en un partido de gran importancia para las aspiraciones de ambos clubes en la fase de grupos del torneo regional.