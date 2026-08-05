Machado regresa al Saprissa como rival: “Es una bendición volver”

El experimentado defensor panameño Adolfo Machado, de 41 años, vivirá este miércoles un reencuentro cargado de emociones en el Estadio Ricardo Saprissa.

El actual capitán del Alianza FC de Panamá regresa al escenario donde se consolidó como una figura histórica para enfrentar al “Monstruo Morado” en el marco de la Copa Centroamericana.

Para el zaguero, pisar nuevamente la gramilla de la “Cueva” representa un momento de profunda gratitud personal y profesional.

Machado recordó con especial cariño que el Deportivo Saprissa fue la institución que le abrió las puertas tras cumplir una suspensión deportiva.

“Para mí es una bendición, un privilegio poder volver nuevamente a casa, donde Dios me dio la bendición de formar parte de esta gran gran institución”, afirmó el jugador.

El legado de Machado en el fútbol costarricense es notable, cosechó cuatro títulos nacionales durante su paso por el Saprissa.

Foto: Jorge Alpízar

Cabe destacar que su jerarquía también dejó huella en la Liga Deportiva Alajuelense, club con el que sumó un campeonato local y un trofeo de la Liga Concacaf antes de volver al equipo donde debutó profesionalmente.

De cara al compromiso internacional, el capitán panameño aseguró que su equipo ha tenido una preparación sólida para enfrentar el nivel que exige un rival con el peso regional de los morados.

“Estamos listos, prestos para poder salir el día de mañana y hacer las cosas bien tal y cual lo hemos entrenado en la semana”, sentenció Machado.

El enfrentamiento supone un reto mayúsculo para el conjunto canalero, ya que Machado reconoce que Saprissa es un referente indiscutible tanto en Costa Rica como en Centroamérica.