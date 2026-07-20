El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó este lunes un video y nuevas imágenes con el objetivo de identificar a las personas y vehículos que, en apariencia, participaron en el homicidio de Kevin Kirby, cuyo caso generó gran conmoción tras su desaparición y posterior hallazgo sin vida en Hatillo.

La investigación se remonta al 28 de septiembre de 2025, cuando se reportó la desaparición de Kirby. De acuerdo con las pesquisas, los agentes cuentan con indicios que apuntan a que la víctima habría permanecido privada de libertad antes de ser asesinada.

Días después, el 1 de octubre de 2025, el cuerpo de Kirby fue localizado debajo del puente sobre el río María Aguilar, en Hatillo 8. La autopsia confirmó que presentaba múltiples lesiones compatibles con un hecho violento.

Como parte de la investigación, el OIJ difundió un video en el que se observa un vehículo que, presuntamente, brindaba custodia al automóvil utilizado por la víctima. Se trataría de un Hyundai Accent blanco, placa BFY-200. Además, aparecen 2 motocicletas que habrían sido utilizadas para trasladar el cuerpo antes de abandonarlo en el cauce del río, así como 2 hombres que, aparentemente, participaron en la conducción de una de las motocicletas.

La Policía Judicial solicita a cualquier persona que reconozca a los sospechosos, los vehículos o tenga información relacionada con el caso comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645 o al correo [email protected]. Según las autoridades, cualquier dato puede ser clave para esclarecer el crimen.