El hallazgo de un cuerpo generó la movilización de autoridades este miércoles en el sector de Fray Casiano, en Puntarenas.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte se recibió desde la comunidad de Pueblo Redondo, específicamente en un estero de la zona.

Según se indicó, un pescador local habría observado el cuerpo y dio aviso a las autoridades, lo que permitió la activación del protocolo correspondiente para este tipo de casos.

Hallazgo de cuerpo en Puntarenas.

Agentes judiciales se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Por el momento, la persona fallecida no ha sido identificada.

El caso se mantiene en investigación mientras las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima.