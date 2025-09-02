Trabajadores de una finca bananera encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el fondo de una quebrada, en la conocida vuelta de Banagro, en campo 5 de Cariari de Pococí, Limón.

El hallazgo ocurrió pasadas las 2:00 p.m., cuando los trabajadores realizaban labores de corta de fruta cerca de la ruta nacional 247. Según reportes policiales, los hombres divisaron una motocicleta y, a pocos metros, el cuerpo de la mujer de entre 30 y 40 años.

Al sitio acudieron unidades de la Fuerza Pública y la Cruz Roja de Cariari, quienes confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

Se presume que el accidente ocurrió en horas de la madrugada, cuando la mujer perdió el control en la curva, salió de la vía y cayó al cauce de la quebrada, a unos 15 metros del camino y 5 metros de altura.

Fotografía cortesía

Las autoridades cerraron temporalmente la vía entre Cariari y Las Palmitas a la espera de agentes del OIJ de Guápiles, encargados de la investigación y el levantamiento del cuerpo.

Vecinos del lugar identificaron la motocicleta y creen que la víctima sería vecina de una comunidad cercana, aunque esta información aún debe ser confirmada oficialmente.

La zona donde ocurrió el accidente tiene un historial de hechos mortales, incluidos choques de vehículos, autobuses y tráileres.