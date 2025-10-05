Las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo este domingo en el sector de San Gabriel de Aserrí.

El hecho fue informado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron haber recibido la alerta del caso pasada la 1:00 p.m.

Según reportan, se trataría de un hombre el cual se encontraba a la orilla de la carretera.

De manera preliminar se menciona que el cuerpo del mismo presentaría signos de mutilación. Esta versión está pendiente a ser confirmada por las autoridades correspondientes.

La escena quedó en manos de las autoridades judiciales.

De momento se desconoce la identidad del hombre. El caso entrará en etapa de investigación.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad básica.