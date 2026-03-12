Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Un macabro hallazgo sorprendió a los equipos de emergencia la tarde del miércoles en Desamparados, luego de que se localizaran bolsas con en apariencia, restos de varios perros mientras atendían una quema en un charral.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el hecho ocurrió en la urbanización Madeira, dentro del corredor biológico de la zona, cuando unidades de la estación de Desamparados acudieron a controlar el incendio.

Macabro hallazgo en Desamparados.

Durante las labores, los bomberos encontraron 4 bolsas plásticas que contenían supuestamente, al menos 20 cuerpos de perros (osamentas).

“Se encontraron unas bolsas plásticas que tenían restos de caninos. Fuerza Pública nos colaboró con una revisión y se estuvo tratando de hacer coordinación con Senasa”, indicó el Cuerpo de Bomberos.

Macabro hallazgo en Desamparados.

Tras el hallazgo, la situación fue reportada al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Las autoridades mantienen las coordinaciones para investigar lo ocurrido.

Esto dijo el Cuerpo de Bomberos