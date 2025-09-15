La modelo y empresaria Lynda Díaz volverá a Costa Rica con un proyecto que venía planificando desde hace meses un espacio exclusivo para mujeres en el que hablará sin filtros sobre su divorcio, familia, cuidado físico, emprendimientos y experiencias personales.

“Este espacio lo destinamos solamente para que entre mujeres nos sintamos con confianza de poder hablar; los caballeros no se pueden asomar por ahí”, recalcó entre risas.

La actividad se realizará el 5 de octubre en el Hotel Barceló San José, de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Será una ocasión especial para Lynda, ya que por primera vez compartirá escenario con su hija mayor, la diseñadora costarricense Linda Liz, quien también ofrecerá su testimonio.

“Ella misma me pidió participar, y yo jamás le podría decir que no. Me hace muy feliz incluir su experiencia, que también es fuerte, así que será un momento muy especial”, expresó en entrevista con Grupo Extra.

Las entradas tienen un valor de ¢15 mil e incluyen merienda y productos de la propia línea de belleza de la puertorriqueña.

Además, el evento contará con un espacio para emprendedoras costarricenses, quienes exhibirán y pondrán a la venta sus productos.

Las inscripciones se realizan al WhatsApp 7033-3413.