Lynda Díaz abre nueva etapa de vida junto a su esposo

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La creadora de contenido, Lynda Díaz, compartió con sus seguidores que deja atrás la casa que durante años fue escenario de recuerdos familiares para comenzar una nueva etapa junto a su esposo, Anthony Alfonso.

Foto: Redes sociales

Mediante una publicación en redes sociales, Díaz recordó con cariño las experiencias que vivió en la propiedad.

“Hoy cierro un capítulo muy hermoso de mi vida, con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido y una inmensa ilusión por todo lo que está por venir”, manifestó.

La costarricense explicó que tanto ella como su pareja se preparan para disfrutar de un hogar diseñado con especial atención a sus necesidades actuales, sin dejar de lado el deseo de recibir a sus hijos y demás familiares.

“Pensando en nosotros dos, pero también con la ilusión de abrir sus puertas a nuestros hijos, nuestra familia y nuestros seres queridos, para seguir creando recuerdos inolvidables”, escribió.