Lynda Díaz abre nueva etapa de vida junto a su esposo

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La creadora de contenido, Lynda Díaz, compartió con sus seguidores que deja atrás la casa que durante años fue escenario de recuerdos familiares para comenzar una nueva etapa junto a su esposo, Anthony Alfonso.
Mediante una publicación en redes sociales, Díaz recordó con cariño las experiencias que vivió en la propiedad.
“Hoy cierro un capítulo muy hermoso de mi vida, con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido y una inmensa ilusión por todo lo que está por venir”, manifestó.
La costarricense explicó que tanto ella como su pareja se preparan para disfrutar de un hogar diseñado con especial atención a sus necesidades actuales, sin dejar de lado el deseo de recibir a sus hijos y demás familiares.
“Pensando en nosotros dos, pero también con la ilusión de abrir sus puertas a nuestros hijos, nuestra familia y nuestros seres queridos, para seguir creando recuerdos inolvidables”, escribió.
“Me voy feliz, en paz y con el corazón lleno. Sin nostalgia por lo que dejo, sino con gratitud por todo lo vivido y una enorme ilusión por lo que viene”, agregó.