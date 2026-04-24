Buenos Aires (AFP) La justicia argentina dio luz verde a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido a pedido de la principal central obrera del país.

Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.

“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. ¡Viva la libertad carajo!”, celebró Milei en X.

La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43% de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 22 mil empresas, con la destrucción de unos 300 mil puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de las importaciones.