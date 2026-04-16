La diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, se ausentó este jueves de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa debido a una situación de salud, según señalaron diputados de dicha comisión.

La diputada liberacionista, Dinorah Barquero atribuyó la crisis de salud a los efectos luego de las acusaciones que le hizo el diputado independiente Leslye Bojorges en la sesión del plenario del miércoles, donde la cuestionó por sus ausencias.

Los asesores de comunicación de Alpízar aseguraron que requiere seguimiento médico constante debido a las secuelas derivadas de sus tratamientos de quimioterapia.

“Dichosamente, la diputada está recibiendo la atención médica requerida”, señalaron. Más tarde detallaron que Alpízar fue incapacitada por hoy.

El miércoles, Bojorges arremetió contra Alpízar luego de que la legisladora cuestionara las ausencias de algunos diputados en los últimos días del período constitucional, especialmente en la sesión extraordinaria de ese día, en la que fracasó nuevamente la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

En su intervención del miércoles en el plenario, Bojorges también se dirigió a los diputados del Frente Amplio y le solicitó al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, que llamara al orden a la diputada liberacionista Dinorah Barquero.