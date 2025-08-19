La presidenta del partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, anunció de forma oficial su precandidatura a la presidencia.

Así lo dio a conocer la diputada mediante un comunicado de prensa en el cual indica:

“Con gran valor y deseo de seguir contribuyendo con la construcción del Progreso de Costa Rica, he presentado mi inscripción de precandidatura para la Presidencia de la República de Costa Rica para las elecciones nacionales a realizarse en febrero del año 2026″, afirmó.

“Creemos en Costa Rica y en nuestra institucionalidad, pero esta debe servirles a los costarricenses como se lo merecen, pero también requerimos mejorar los procesos que fortalezcan sus capacidades. Es urgente la integración de voces y el reconocimiento de que se requieren grandes consensos para el logro y la paz social costarricense se acreciente”, comentó

“No ingenuos de flagelos que hoy tocan nuestra hermosa patria, nos roban familias, jóvenes y cada vez más nuestra niñez, la seguridad de los barrios, la salud de nuestra gente y quizá el más silencioso, pero de gran impacto, la educación deficiente, requiere acciones decididas y oportunas, antes de que sea demasiado tarde”, agregó Alpízar.

“Desde ya les aseguramos a los costarricenses que nuestro partido buscará que las personas que participen en los puestos de elección popular por PROGRESO, cumplirán con el perfil primero de servicio, las capacidades y sensibilización social. No serán seleccionados a dedo por mi persona, ya que serán designados democráticamente por la Asamblea Nacional”, mencionó.

“Nosotros somos un partido de puertas abiertas, conformado por personas de distintas profesiones y oficios que impulsamos un proyecto político por el bien común del país, no queremos volver a ser utilizados como vehículo para proyectos personales. Nuestra responsabilidad moral es ser consecuentes con nuestros principios, valores, estatutos y reglamentos aprobados por una Asamblea Nacional”, concluyó Luz Mary Alpízar Loaiza