A partir del 2026, su recibo de luz y electricidad podría venir más bajo, esto según el modelo tarifario presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Así lo relató Keiner Arce, gerente financiero de la institución, quien especificó que para un hogar promedio, esta rebaja será de aproximadamente ₡300 mensualmente.

“A pesar de haber pasado en este período por El Niño más fuerte de la historia, con nuestra propuesta sumaríamos tres años con tarifas a la baja”, agregó por su parte Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

Foto: Randall Sandoval.

Algunas tarifas suben

Si bien, la mayor cantidad de costarricenses se verán beneficiados, no todos los costos bajarán en su totalidad.

Arce explicó que debido a los gastos del 2025, tanto el área de transmisión y distribución tendrán un aumento; así como el alumbrado público, cuyo costo subirá aproximadamente un 10,56%.

En cuanto a los clientes de alta tensión, es decir, empresas o industrias, si verán una rebaja de ₡5 millones mensuales, esto en un consumo promedio de ₡224 millones.

Cooperativas y distribuidoras se verán beneficiadas

Para aquellos costarricenses que no sean clientes del ICE también se verán beneficiados, ya que la tarifa de generación, es decir, el coste de producir energía eléctrica, se verá reducido.

En las proyecciones de la institución se ve una reducción de un 6,9%.

Acuña, presidente ejecutivo del ICE, aclaró que si bien este es el ahorro, este monto no es necesariamente el que se reflejará en los recibos de los abonados, ya que esto es decisión de cada empresa distribuidora.