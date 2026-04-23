La actriz y directora mexicana Karina Duprez falleció a los 79 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de redes sociales.

Duprez fue ampliamente reconocida por su trayectoria en la televisión, especialmente en telenovelas como Rosa Salvaje, La Usurpadora y Mundo de juguete, así como por su trabajo detrás de cámaras en producciones como La Rosa de Guadalupe.

La ANDI la recordó como una figura con una amplia carrera en la industria audiovisual, enviando además condolencias a sus familiares.

Tras conocerse la noticia, su nieto Chris Pazcal le dedicó un emotivo mensaje en el que resaltó su legado, amor y apoyo en su formación como actor.

Karina Duprez nació en 1946 en la Ciudad de México y formó parte de una familia ligada al mundo artístico, siendo hija de la reconocida actriz Magda Guzmán.

Con más de cinco décadas de trayectoria, su carrera abarcó televisión, cine y teatro, consolidándose como una figura importante en la historia de las telenovelas mexicanas.