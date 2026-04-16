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El exguardameta austriaco Alexander Manninger falleció este jueves a los 48 años tras verse involucrado en un trágico accidente en Salzburgo.
Según reportes preliminares, el vehículo en el que viajaba fue impactado por un tren en un paso a nivel, por causas que aún se encuentran bajo investigación.
Manninger tuvo una destacada carrera en el fútbol europeo, pasando por clubes como el Arsenal FC, Juventus FC, Liverpool FC y el RCD Espanyol.
Además, defendió la portería de la selección de Austria en 33 ocasiones y fue parte del equipo que disputó la Eurocopa 2008.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.