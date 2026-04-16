Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El exguardameta austriaco Alexander Manninger falleció este jueves a los 48 años tras verse involucrado en un trágico accidente en Salzburgo.

Según reportes preliminares, el vehículo en el que viajaba fue impactado por un tren en un paso a nivel, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Alexander Manninger. Foto: AFP.

Manninger tuvo una destacada carrera en el fútbol europeo, pasando por clubes como el Arsenal FC, Juventus FC, Liverpool FC y el RCD Espanyol.

Además, defendió la portería de la selección de Austria en 33 ocasiones y fue parte del equipo que disputó la Eurocopa 2008.

Alexander Manninger. Foto: AFP.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.