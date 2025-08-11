Costa Rica empieza su cosecha de medallas en la edición 2025 de los Juegos Deportivos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción Paraguay. Después de pasar cuatro rondas completas y dejar a todas las rivales en el camino la tica Luna Mía Fernández fue frenada por Victoria Guerrero de Venezuela con resultado de 9 a 13.

La costarricense no pudo llegar a final y se quedó con el tercer lugar.

Ella participó en esgrima, modalidad espada, donde su última víctima fue Isabella González de Colombia, a quien venció en cuartos de final.

Con voz de medallista

“Esta medalla significa mucho para mí. Es un gran orgullo poder representar a mi país de esta manera y poder llevarles una medalla de bronce. Ha sido difícil ya que trabajo y estudio, pero aún así entreno y siempre quiero dar esa milla extra. El mensaje es que no es imposible, siempre hay que luchar por lo que se quiere. Cada cosa que se hace lo pone más cerca de lo que uno sueña”, dijo Luna Mía.

El entrenador Daniel Montealegre rescató que con Luna trabaja desde que ella tenía 8 años, por lo que lleva 12 años en este proceso.