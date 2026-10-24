Lula y Bolsonaro cierran sus campañas en multitudinarios actos en Brasil

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

(Brasil, AFP). Una marea roja cubrió el sábado la playa de Copacabana junto al presidente Lula, mientras centenares de motociclistas rugieron en un acto en apoyo a Flávio Bolsonaro, en las últimas horas antes de un incierto balotaje en Brasil.

Con las encuestas apuntando un empate el domingo, los brasileños se movilizan cada uno por su candidato.

Los derechistas buscan consagrar la victoria que el senador obtuvo en la primera vuelta, mientras la izquierda sueña con una remontada.

Frente a la famosa playa de Rio, la multitud caminaba junto a Luiz Inácio Lula da Silva, que avanzaba en una camioneta pick-up saltando al ritmo de la música.

“El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie”, dijo Lula, de casi 81 años, cuya voz sonaba muy ronca tras días intensos de campaña.

Nicolas da Silva, un empleado de hotel de 25 años, reconoció que el esfuerzo en la calle y en las redes para remontar la ventaja del candidato derechista “está siendo muy pesado”.

“Pero no hay cómo descansar”, afirmó a la AFP. “Estamos luchando, dando vuelta a los votos, luchando contra el fascismo, a favor de la democracia”.

Tras Copacabana, Lula tiene previsto seguir el baño de masas en la Avenida Paulista de São Paulo.

En Belo Horizonte, familias y motorizados llenaban la emblemática Praça da Liberdade junto a Flávio Bolsonaro, de 45 años.

“El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad”, dijo a la AFP Ebert Dorigo.

“Mejorar es a través del trabajo”, dijo este empresario, haciéndose eco de un gran reclamo entre bolsonaristas contra los programas sociales de Lula.

Bolsonaro tiene previsto visitar más tarde la casa del acomodado barrio de Barra da Tijuca, en Rio, donde su padre se recuperó tras ser apuñalado en la campaña de 2018, que lo llevó a la presidencia.