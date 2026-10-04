Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

(AFP, Brasil) El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la “barbarie” al votar en los comicios que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.

“Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.

Elecciones en Brasil

Los brasileños acuden este domingo a las urnas para elegir entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en unos comicios seguidos de cerca por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Unos 160 millones de ciudadanos están convocados a votar en una elección que enfrenta a dos proyectos políticos opuestos. Lula busca un cuarto mandato, mientras Bolsonaro promete un giro hacia políticas de mayor dureza contra la delincuencia y una reducción del gasto público.

La elección también está marcada por la influencia de Trump, quien ha presionado al Gobierno brasileño mediante aranceles y sanciones desde que Jair Bolsonaro fue juzgado y condenado por intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.