Tras 13 años de espera, el juicio de “La Trocha” finalmente arrancó en el Tribunal Penal de Hacienda. Durante la primera jornada, el fiscal Diego Maroto Vargas expuso que uno de los imputados, de apellidos Serrano Alvarado, quien se desempeñaba como ingeniero encargado de la obra, habría acudido junto a dos contratistas a un centro nocturno, donde se desembolsaron aproximadamente ¢1,7 millones.

Entre los gastos reportados figuran el ingreso al establecimiento, alimentación, varias copas de champán, el servicio de dos bailarinas, así como el consumo realizado por estas. Todo esto forma parte del expediente 12-000053-0621-PE.

Por su parte, el fiscal Carlos Robleto explicó cómo, presuntamente, los funcionarios involucrados en la causa habrían logrado sustraer fondos públicos.

Entre los métodos utilizados, se denunció el alquiler de maquinaria que, según el número de placa, no habría realizado labores para la empresa contratada, generando así cobros dobles por los vehículos de trabajo.

Además, se mencionó la supuesta inclusión de maquinaria inexistente en las facturas, acompañada de un número de DUA (Declaración Única Aduanera) falso.

Antes de iniciar el debate, el imputado Serrano Alvarado expresó ante los jueces su preocupación por el poco tiempo que tuvo la defensa pública para estudiar el expediente.

“Quiero agradecer a los defensores que nos fueron asignados; han realizado un arduo trabajo en solo un mes. El problema es que hay personas aquí que tienen 13 años acusándonos. La justicia no ha sido pronta, y temo que no sea cumplida. Han intentado defendernos sobre siete facturas, de un total de 120, en un mes. No hay posibilidad de defensa. La justicia no será cumplida”, manifestó el ingeniero.