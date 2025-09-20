Durante su participación en el programa deportivo Tiempo Extra, que se transmite Extra 92.3 F.M. El exfutbolista y entrenador Luis Antonio Marín fue consultado sobre la actualidad de la Selección Nacional de Costa Rica. Marín señala que, aunque existe una base que no debe cambiarse, es clave que el técnico considere la inclusión de futbolistas experimentados, especialmente de cara a los duelos cruciales de octubre frente a Honduras.

En la actualidad, Marín se desempeña como técnico del Inter FA en el fútbol de El Salvador, donde trabaja con una combinación de jóvenes y veteranos, experiencia que respalda su visión sobre la importancia del equilibrio en las convocatorias de selección.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador