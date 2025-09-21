Luis Marín vive una nueva etapa a nivel profesional. Hace unos días se confirmó como técnico del Inter FA de El Salvador, su primera experiencia dirigiendo fuera del país.
Tras su salida de Sporting FC, el experimentado entrenador confesó, en Tiempo Extra, que consideró alejarse de los banquillos por un tiempo.
“Si no hubiéramos tenido una opción internacional nosotros pensábamos en darnos un espacio largo o medianamente largo de no dirigir por un tiempo en Costa Rica. Creíamos que no era prudente pasar a los días de un lugar a otro. No era lo bueno para mi carrera”; expresó.
Ante la inestabilidad que hay en los diferentes banquillos del fútbol tico, opinó que se están tomando decisiones que vuelven “contaminan” el ambiente.
“Creo que el ambiente está bastante contaminado por decisiones con cosas que no están correctas, como el tipo de campeonato, números de equipos… Hay una moda como de quitar y quitar… Había que dar un tiempo prudencial y esto en El Salvador nos da un nuevo aire, de buscar otra cosa y esto es positivo”; comentó.
“En Costa Rica no es difícil dirigir. Lo difícil es el ambiente que hay alrededor de los equipos, que hace que los técnicos no tengan un respiro. Hay una presión increíble, todo el mundo está acelerado y así se toman las decisiones”; agregó.
“Ustedes ven a los equipos que cambiaron de técnico y no han mejorado su nivel. Uno se pregunta si realmente la solución es quitar entrenadores. Se están tomando decisiones muy a la carrera, demasiada presión y es como un ahogamiento”; concluyó.
Finalmente, confesó por qué no aceptó regresar al banquillo de San Carlos pese a tener una opción concreta.
“Para ser sincero, ellos me llamaron. Les agradezco muchísimo. Si hay un equipo que yo quiero y que me encantaría volver a dirigir en algún momento, es San Carlos. Logramos cosas importantes. Me dieron la oportunidad de ir a Sporting cuando yo aún tenía contrato. Son amigos míos, es gente que ha estado de mi lado siempre. La gente que está atrás apoya, están con uno, al 100% de corazón, creen en uno. Me dolió decirles que no en este momento, pero sentía que era muy pronto y no era lo más conveniente”; mencionó.
El Inter FA de Luis Marín y Harold Wallace tendrá un importante compromiso cuando este domingo reciban al Alianza de El Salvador por la jornada 12 de la liga local.