Luis Guillermo Solís: “La democracia se debilita en el mundo”

El expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís, aseguró que la consolidación del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua pone fin a cualquier duda sobre la naturaleza de su gobierno y advirtió que la comunidad internacional tiene opciones limitadas para responder.

Entrevista en Desde Buena Mañana con Luis Guillermo Solís – Expresidente de la República.

Solís afirmó que la democracia atraviesa un momento de debilitamiento a nivel mundial, con el crecimiento de gobiernos autoritarios y el deterioro de instituciones democráticas en distintas regiones. En ese contexto, consideró que el panorama para una transición democrática en Nicaragua es poco alentador y descartó una salida mediante un conflicto armado.

El exmandatario también alertó que un agravamiento de la crisis nicaragüense podría provocar un nuevo incremento de la migración hacia Costa Rica, como ocurrió en 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica y las protestas a raíz de unas fallidas reformas al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).

Además, señaló que la inestabilidad política y económica del país vecino tendría efectos directos para la región, por lo que insistió en la necesidad de mantener una posición firme de rechazo frente al régimen de Ortega.