Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, participó este martes en la marcha de las universidades públicas en defensa de la educación y contra los recortes presupuestarios que afectan al sector.

Solís, quien fue profesor durante más de 40 años, aseguró que tanto el actual Gobierno como el anterior han mantenido una posición “hostil” hacia la educación pública, especialmente contra las universidades.

“Estoy aquí porque creo que el Gobierno, este y el anterior, es un gobierno hostil a la educación pública y en particular a las universidades”, manifestó.

Defiende el papel de las universidades

Solís también destacó la importancia de la educación pública para formar ciudadanos capaces de participar de manera crítica en la sociedad, desarrollar pensamiento propio e impulsar la investigación y la generación de nuevos conocimientos.

En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer las universidades públicas y recordó que el financiamiento de estas instituciones debe mantenerse dentro de un marco de responsabilidad financiera.

“Las universidades se fortalezcan dentro de la responsabilidad financiera que debe existir, no haya duda de eso, pero sí recibiendo el Gobierno el apoyo que por Constitución está obligado a darles”, expresó.

La marcha fue convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y representantes estudiantiles para defender la educación pública y manifestarse contra los recortes presupuestarios propuestos para el sector.