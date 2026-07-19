Luis de la Fuente rompe la maldición más curiosa del Mundial

España conquistó el Mundial 2026 al derrotar a Argentina en la gran final y, además de levantar su segunda Copa del Mundo, permitió que su entrenador, Luis de la Fuente, escribiera un capítulo muy particular en la historia del fútbol.

El seleccionador español se convirtió en el primer director técnico completamente calvo en conquistar una Copa del Mundo.

Aunque parezca una simple curiosidad, ninguno de los entrenadores campeones desde la creación del torneo en 1930 había levantado el trofeo siendo totalmente “pelón”. Desde Vittorio Pozzo, Helmut Schön, César Luis Menotti, Carlos Alberto Parreira y Vicente del Bosque, hasta Didier Deschamps y Lionel Scaloni, todos tenían al menos algo de cabello cuando se coronaron campeones del mundo.

De la Fuente rompió esa llamativa tendencia con una campaña prácticamente impecable.

Más allá de la anécdota, el técnico español dejó su sello futbolístico en la fase decisiva del torneo. En semifinales neutralizó por completo a Francia con un planteamiento que le permitió controlar el partido y sellar el boleto a la final.

Ya en el duelo por el título volvió a imponer sus condiciones frente a la vigente campeona del mundo. España superó tácticamente a Argentina, limitó las principales virtudes ofensivas de la Albiceleste y encontró el gol que le permitió conquistar la segunda estrella de su historia.

El título también confirma el extraordinario ciclo de Luis de la Fuente al frente de la selección española. Bajo su dirección, España conquistó la Liga de Naciones de la UEFA 2023, la Eurocopa 2024 y ahora la Copa del Mundo 2026, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia de La Roja.