Luis de la Fuente: “Lamine Yamal va camino de convertirse en un futbolista de leyenda”

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

(EFE, España) El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo sobre Lamine Yamal tras el triunfo ante la República Checa y tras un nuevo gol del jugador del Barcelona que “va camino de convertirse en un futbolista de leyenda”.

“No deja de sorprendernos a todos. Tiene tanto talento y tanta calidad que el mejor Lamine todavía no lo hemos visto. Está creciendo a pasos agigantados y lo celebramos. Estamos muy contentos con él. Si fuera el único futbolista español nominado al balón de oro te diría que sí es el mejor”, aseguró el técnico al ser preguntado por Lamine Yamal, que suma 4 goles y 1 asistencia en los últimos tres partidos con España.

La selección española, que arrancó muy bien el partido, fue a menos tras el descanso y por momentos la República Checa igualó el juego, algo que explica De la Fuente que se debe a que “es muy difícil guardar los equilibrios entre los resultados, el juego y la salud de los jugadores. Se hicieron demasiados cambios y eso corta el ritmo”.