El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, encontró partido para aspirar como candidato presidencial para las próximas elecciones del 2026.

Este sábado, la Asamblea Nacional del Partido Integración Nacional (PIN) lo ratificó con 48 votos a favor como su candidato presidencial para febrero próximo, en una Asamblea cerrada.

Amador dijo que luego de una “alianza” con el PIN y el doctor Walter Muñoz (presidente de este partido y exdiputado en dos oportunidades) cerraron un acuerdo para que él los represente, ya que es un partido que conoce la problemática nacional.

“Hoy llamamos a los patriotas que quieren trabajar por Costa Rica que se unan, nosotros somos ese cambio”, afirmó.

Desde el exterior

Eso sí, Amador indicó que tiene que seguir trabajando para poder vivir y dado que actualmente se encuentra en medio oriente, asesorando a los gobiernos de Catar, de Abudabí y de Arabia Saudita, él deberá permanecer fuera del país, pero dijo estará visitando ocasionalmente Costa Rica para realizar algunas giras a comunidades.

“Yo tengo que seguir trabajando, yo no tengo de patrocinio un par de millonarios (esto referencia a la candidata oficialista) pagando mis cuentas, ni lo quiero tampoco para no estar condicionado, quiero hacer lo correcto por el país”, explicó.

El exministro indicó que hará una campaña donde tendrá que “decir algunas verdades”, esto en relación con el actual Gobierno de Rodrigo Chaves.

“Yo soy el verdadero candidato de la oposición, el resto son paños tibios y eso significa decir lo que están haciendo mal, lo vamos a decir. Con un Gobierno que en tres años lo que ha tenido es un interés personalista y que esta muchachita (en referencia a Laura Fernández) diga que va a nombrar a Chaves ministro de la Presidencia, ya confirmó que ella será un títere, que no tiene voluntad, ni alma propia”, afirmó el candidato.

Fórmula presidencial

El PIN también ratificó a los dos vicepresidentes que acompañarán a Amador en la fórmula presidencial.

Se trata de los empresarios Jorge Borbón y Kathya Verdugo, que tendrá como tarea, según dijo Amador, trabajar con el sector privado para generar empleo y también mejorar la situación del sector social y la educación.

El PIN también definió a sus candidatos a diputados, donde Muñoz será el primer lugar por San José, lo que significa que Amador no irá en doble postulación.