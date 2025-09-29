Luis Amador, candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), sigue catalogándose a sí mismo como el verdadero candidato de la oposición.

Durante una entrevista en Desde Buena Mañana por la frecuencia de Extra Radio 92.3 FM, destacó que él sabe como enfrentar al presidente Rodrigo Chaves.

“Yo lo conozco perfectamente (a Rodrigo Chaves), yo sé sus debilidades. Pero este es un asunto de hablarle claramente a la ciudadanía y decirle que hay muchas cosas que este señor no quiso impulsar, cosas que se pudieron haber hecho”, destacó Amador.

El exministro de Obras Públicas y Transportes también se refirió a la visión que tiene sobre las próximas elecciones, en donde destaca que estará fraccionado y volvió a apuntar contra el oficialismo.

“Esto es un fraccionamiento bastante grande. Hay muchísimos candidatos. Existe también la marioneta del oficialismo porque ya lo confirmaron, básicamente, y es un poco difícil realmente predecir lo que va a ocurrir”, afirmó.

El candidato menciona que la distancia que lo separa del país no le impide conocer las problemáticas, comentando que estará viajando cada 2 o 3 semanas.