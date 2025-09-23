Luis Amador confirmó su postulación como candidato presidencial con el Partido Integración Nacional (PIN).

Así lo dio a conocer este martes, destacando que el país necesita un cambio de rumbo.

“Todos estamos de acuerdo en que nuestro país necesita un cambio, pero en ese camino hemos perdido el rumbo hacia los extremos, atacando a los otros poderes del estado, desacreditando a las instituciones y su rol en la sociedad y generando un ambiente hostil entre los ticos”, afirmó.

Amador se define a sí mismo como “el verdadero candidato de la oposición” y realizó un llamado “a todos aquellos que no quieren la continuidad del proyecto Chavista”.

“Esta elección es entre nosotros y ellos, los antidemocracia, que tergiversan la verdad, corrompen al ser tico, destruyen nuestro pura vida. Ya ustedes saben quiénes son y en dónde están”, destacó.

El candidato confirmó que junto con el PIN, buscará brindar “propuestas viables, alcanzables, integrales para recuperar la Costa Rica que amamos”.