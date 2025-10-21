Luciana Vílchez no se detiene en su rutilante carrera

Con apenas 13 años, la joven golfista Luciana Vílchez Fernández, sigue sumando logros destacados y aumenta con creces en su gran carrera deportiva.

La actual tricampeona centroamericana y campeona nacional en la categoría 13-14 años, se clasificó primera en su categoría para representar a Costa Rica en dos de los torneos juveniles más importantes del continente. La primera es la Copa Alianza del Pacífico 2026. Esta se realizará del 2 al 5 de febrero de 2026. El otro certamen es la edición XX del Torneo Internacional de Menores Lima Golf Club 2026, que también se realizará en Lima, Perú. Este inicia el 27 de enero de 2026 y finaliza el 30 de enero.

Vílchez aseguró su boleto durante el torneo clasificatorio realizado en el Valle del Sol Golf Course, donde compitieron los mejores jugadores juveniles e infantiles del país. Gracias a su actuación, formará parte del selecto grupo de golfistas que representarán a Costa Rica en el exterior.

Además de sus títulos regionales y nacionales, Luciana figura entre las mejores golfistas jóvenes de Estados Unidos, posicionándose en el puesto 1462 de más de 10.000 jugadoras femeninas con edades de entre 12 y 18 años, según los registros del ranking juvenil estadounidense.

Al final del torneo la joven se mostró muy feliz de sus logros. “Honestamente estuvo empapado, pero había que jugar golf y no había otra opción. De fijo me tocará, de nuevo, jugar en una cancha así porque aquí en Costa Rica pasa lloviendo mucho”. Sobre la competencia dijo sentirse a gusto. “Creo que el hoyo más complicado fue el 2, pero después me sentí más cómoda en los dos últimos hoyos”, comentó la Tricampeona Centroamericana y Campeona nacional de su categoría 13-14.