Luciana Vilchez entre las 3 mejores del golf en Punta Cana

La golfista costarricense Luciana Vilchez firmó una destacada actuación este domingo en la segunda ronda del torneo de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al entregar una tarjeta de 73 golpes, el mejor registro de la jornada para ella, que le permitió ascender hasta el tercer lugar de la clasificación general.

La joven costarricense, de apenas 14 años, volvió a demostrar que puede competir de tú a tú con las mejores exponentes de la región. En una exigente cancha ubicada en Punta Cana, Vilchez mostró seguridad, precisión y consistencia durante todo el recorrido para mantenerse en la lucha por las medallas.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue que compartió grupo con la puertorriqueña María Fernanda Torres, una golfista con experiencia profesional, lo que hizo aún más meritoria la actuación de la nacional.

“Luciana, con mucho carácter, compartió grupo con la mejor jugadora de Puerto Rico, María Fernanda Torres, quien ha sido jugadora profesional. Es de reconocer el potencial y apoyar a Lucy para el cierre de la competencia”, comentó Mauricio Zamora, capitán del equipo costarricense.

En la exigente cancha de Corales Golf Course, en Punta Cana, Vilchez mostró seguridad, precisión y consistencia durante todo el recorrido, pese a disputar la ronda bajo una temperatura que superó los 31 grados centígrados con una sensación térmica de 34 grados centígrados, una condición que puso a prueba la resistencia física y mental de las competidoras, y demostrando que es una todoterreno.