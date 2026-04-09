Luciana Alvarado: de exitosa gimnasta a una gran escritora

La costarricense Luciana Alvarado acaba de terminar su temporada con la Universidad Central de Michigan. Fue nombrada como gimnasta del año Mid-American Conference (MAC) 2026 y salió campeona de la temporada regular. Entre otros logros obtuvo la medalla de plata en la competencia general en el Campeonato Panamericano de 2021 y clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Hoy está feliz, pero quiere brillar en lo que estudió y está a un mes de graduarse, Literatura Inglesa y Escritura Creativa. En entrevista con Grupo Extra analiza el paso que dará.

¿Qué tal la temporada?

Fue una de mis mejores, porque al inicio del año nos pusimos bastantes metas. Queríamos ser campeonas de conferencia, también de temporada, al no perder ninguna competencia y queríamos clasificar a las regionales como equipo, que no lográbamos desde el 2021. Por dicha todas esas metas se lograron sin problema y fue una temporada super buena.

¿Su clave del éxito?

He aprendido a disfrutar el momento y en lugar de buscar el resultado me preocupo por hacer las cosas correctamente. Es ver lo mío y no a otras personas. Me ha ayudado a ver entrenamientos y comunicarme con mis entrenadoras. Me he mantenido sana y con consistencia.

¿Qué viene a futuro?

A corto plazo estoy prácticamente retirada, pues son 4 años en NCAA y los acabo de cumplir. Me gradúo en un mes, estoy terminando tareas, reuniéndome con profesores, sacando tiempo para la graduación y empacando todo para devolverme a Costa Rica.

¿Qué pasa con la gimnasia?

Aún no estoy segura, no sé lo que quiero hacer. He estado sin parar como 10 o 12 años. Necesito un descanso y ahorita en Estados Unidos y no tengo chance para ir a un gimnasio me queda perfecto para reflexionar y decidir lo que voy a hacer, pero aun no se.

¿Cuántos años en la gimnasia?

Empecé a los 2 años y tengo 23 años. En gimnasia élite estoy desde los 12 años y en equipo nacional desde los 10. Son 12 años de alto rendimiento.

¿Analiza parón o retiro?

Eso si lo estoy analizando. He tenido bastante éxito en mi carrera deportiva. El ciclo olímpico empezó el año pasado, el deporte sigue, pero no me he replanteado lo que quiero hacer.

¿Es entrar a otra fase?

Sí, me quiero enfocar en el área laboral. Me gusta mucho leer, la literatura y escribir. Me encantaría ser editora, publicar libros. Estoy moviéndome por ese lado y busco opciones laborales. Es enfocarme en lo que no he tocado, pues siempre he estado en el deporte. Estoy emocionada por esta nueva etapa.

¿Siente nostalgia?

Por supuesto, siempre he sido gimnasta y es un poco agridulce el sentimiento de dejar algo que ha estado conmigo toda mi vida.

¿Sacará horas para hacer deporte?

Sí, porque la gimnasia siempre será parte de mi vida y mi mamá es dueña de un gimnasio. Si me dan ganas de entrenar tengo el chance.