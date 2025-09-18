Luis Arenas, mejor conocido como “Lucho Calavera“, pasó por los micrófonos de El Sonido de mi país, espacio de Extra Radio 92.3 FM, donde compartió momentos memorables de su carrera, anécdotas personales y hasta detalles de su vida fuera del escenario.

El músico relató cómo se unió a la legendaria banda nacional El Parque, poco después de que lanzaran su primer disco.

“Yo venía de una banda que hacía música original, pero fue Luis Montalbert (de Gandhi) quien me presentó con el líder de El Parque. Recuerdo que le dijo: ‘este es el mae que ustedes necesitan’”, comentó entre risas.

Cabe recordar que El Parque fue pionera en Costa Rica al lanzar un disco en formato CD. Luego del éxito de Entre sangre y arena, firmaron con Sony Music, lo que les abrió las puertas para realizar una gira por Centroamérica.

Arenas también rememoró con cariño los días en que compartieron escenarios con Café con Leche y el recordado José Capmany.

“Esa época la recuerdo con muchísimo cariño. No se me olvida cuando me tiraba al público como un loco”, expresó con nostalgia.

Aunque nació en Chile, Lucho se siente costarricense de corazón. Su familia migró al país en 1973 por razones políticas, y desde entonces echó raíces en suelo tico.

“Yo crecí aquí. Pasé por el kínder, la escuela… Me siento tico. En un partido entre selecciones, sin duda iría con Costa Rica”, contó entre risas.

Pero no todo en su vida gira en torno a la música. Lucho también cultiva una huerta desde hace más de 10 años, donde siembra apio, albahaca y hasta tomates.

“Me encanta compartirlo con la gente. Muchos me siguen por eso, porque les gusta lo que subo“, dijo con orgullo.

El Parque se presentará el próximo 8 de octubre en la Semana Universitaria de la Universidad Nacional. Más información está disponible en sus redes sociales oficiales.