Ante el papelón de la Tricolor ante Haití y Nicaragua se encienden las alarmas y urge tener una respuesta, en vista de que el 9 de octubre ya nos medimos a Honduras en San Pedro Sula.

Es evidente que en la Sele ha faltado jerarquía, tranquilidad y sobre todo colmillo para poder mantener un resultado.

Algunos de los jóvenes han dado la talla, pero ellos deben ser acompañados por hombres de experiencia.

Trascienden nombres como los de Kendall Waston, Celso Borges, Joel Campbell, Johan Venegas y Marcos Ureña, quienes no son chiquillos, pero tienen ritmo y son de experiencia.

Claro que estos veteranos no llegarían a dejar fuera a los actuales convocados.

Lo que se pretende es hacer una combinación de juventud y experiencia.