Los problemas por presión alta son muy frecuentes en nuestra sociedad, al punto que se calcula que cerca de medio millón de personas padecen de esta condición en Costa Rica.

Desdichadamente la mitad de estos pacientes no sabe que está enfermo, porque no acostumbra a tomarse periódicamente la presión. Por otra parte, la otra mitad que sí sabe que padece de hipertensión arterial y que ha sido medicada, con frecuencia olvida los tratamientos y como tal tiene un mal control de la presión.

Qué decir de los cambios en el estilo de vida que son tan beneficiosos en el control de esta enfermedad. El ejercicio, mantener el peso recomendado, evitar vicios como el tabaco y evitar la bien llamada comida chatarra, siguen siendo la asignatura pendiente de la mayoría de los pacientes con presión alta.

Los fármacos para regular la presión pueden en muy raras ocasiones afectar la esfera sexual, sin embargo, es más común que los problemas de erección sean porque no se tiene totalmente regulada las cifras de tensión arterial, sobre todo por ese olvido de la toma de los medicamentos. En estos casos la presión alta o la presión mal controlada, puede provocar problemas con el deseo sexual y también puede afectar la potencia, en algunos casos se vuelve difícil conseguir una erección firme y en otros la firmeza alcanzada rápidamente se pierde en media relación sexual. Ante esta situación se requiere realizar una valoración integral para determinar la efectividad y la constancia del tratamiento y así decidir las medidas correctivas.

En otros, curiosamente, la presión se mantiene regulada algunas horas del día, no así en la madrugada o en la noche cuando dormimos, de tal forma que el paciente no se percata de esas elevaciones que dañan directamente la esfera sexual. Afortunadamente hoy contamos con nuevos métodos diagnósticos que nos permite registrar las cifras de presión arterial a lo largo de todo el día para de esta manera adecuar el tratamiento.

Recordemos que por ninguna razón se debe suspender la medicación por una falla sexual, lo cual sería muy peligroso, sino más bien consultar cuanto antes. En la inmensa mayoría de los pacientes logramos el control arterial, así como el adecuado desempeño sexual.

Dr. Mauro Fernández • Sexólogo

