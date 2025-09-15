Steven, Sebastián y Marco Antonio Hernández Salazar son reconocidos deportistas y estudiantes en San Gerardo de Rivas, de Pérez Zeledón.

Con experiencia en participar en gran cantidad de carreras de montaña, este grupo de hermanos fue escogido para ser parte de los encargados de transportar la antorcha desde la entrada del Parque Nacional hasta la cúspide del Cerro Chirripó.

Foto: Catalina Mairena.

“En lo personal, una nueva experiencia, me siento muy feliz y orgulloso de haber sido tomado en cuenta para este evento histórico, marca un antes y después en mi carrera deportiva”, indicó Steven.

Los 3 son reconocidos en la zona por haber participado en la carrera del Chirripó e incluso se han llevado la victoria al ascender y bajar en solo 3 horas y 15 minutos.

“Me siento muy alegre que me hayan tomado en cuenta en esta actividad, es algo muy simbólico poder llevar la antorcha”, explicó Sebastián.

Foto: Catalina Mairena.

A pesar de que cada uno entrena por separado, esta estrategia les ha permitido darse a conocer como importantes atletas de montaña a nivel nacional, por lo cual los invitan a las carreras de este tipo.

“Fue una experiencia bastante bonita y agradable, se disfrutó mucho y esperamos que se repita y nos vuelvan a invitar. Este lugar es como la casa de uno y nos llena de orgullo y sentido patrio haber llevado la antorcha”, afirmó.

Foto: Catalina Mairena.

Grupo Extra fue testigo de la llegada de la antorcha de la Independencia por primera vez al Cerro Chirripó, el punto más alto de Costa Rica.