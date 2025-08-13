Tras una ausencia de 10 años, La Vela Puerca regresa a Costa Rica para celebrar sus 30 años con un espectáculo lleno de sorpresas.

“Los ticos son muy buena onda y los sorprenderemos. No podemos esperar más para estar disfrutando”, expresó en entrevista con Diario Extra, Alejandro Piconne, trompetista de la banda.

“Las pocas veces que hemos estado ahí, el público nos ha recibido con mucho cariño, recuerdo que siempre cantan todas las canciones con mucha energía por eso tenemos ganas de regresar más seguido”.

Asimismo, el músico destacó que, con el paso del tiempo, el grupo ha evolucionado considerablemente, mostrando ahora una “mayor madurez y seguridad en el escenario”, lo que garantiza una experiencia musical superior para sus seguidores.

“No me puedo adelantar mucho, pero puede que haya una sorpresa preparada para ese día, más que todo porque hay algunas bandas con las que nos conocemos bien desde hace ya algunos años”, citó el músico.

Hay que recordar que en el evento también estarán presentes las bandas Los Pericos, Los Calzones, Mentados, Los Garbanzos y La Milixia. Las entradas ya están a la venta en eticket.cr, con precios que oscilan entre ¢27.000 y ¢65.000.