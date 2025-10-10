El juego vital entre Honduras y Costa Rica, por la eliminatoria mundialista, jugado en el estadio General Francisco Morazán, tuvo la presencia de 18 mil aficionados. A principio de semana ya se reportaba la venta total de los boletos.
Dentro de ellos apareció un grupo reducido de ticos. Pocos pero bulliciosos, quienes llegaron hasta San Pedro Sula a apoyar al equipo de todos. Como buenos ticos no faltaron las banderas y todo bien identificados con la camiseta tricolor. Bueno, hubo algunos que llegaron luciendo la casaca del Deportivo Saprissa.
Algunos iban bien hidratados o con sus frescos de tamarindo, pero todos orgullosos de ser ticos. Por supuesto que se escuchaba el oe, oe, oe oe, ticos, ticos y otros cánticos propios para animar a la Tricolor.
En las afueras del estadio General Francisco Morazán los asistentes pudieron hidratarse y hasta comerse un gallito de las tradicionales carnitas, o bien un pollo a la parrilla y hasta chorizo. Aunque el juego definía mucho para ambas escuadras los hondureños se mostraron muy amigables y fueron buenos anfitriones.