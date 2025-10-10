El juego vital entre Honduras y Costa Rica, por la eliminatoria mundialista, jugado en el estadio General Francisco Morazán, tuvo la presencia de 18 mil aficionados. A principio de semana ya se reportaba la venta total de los boletos.

Dentro de ellos apareció un grupo reducido de ticos. Pocos pero bulliciosos, quienes llegaron hasta San Pedro Sula a apoyar al equipo de todos. Como buenos ticos no faltaron las banderas y todo bien identificados con la camiseta tricolor. Bueno, hubo algunos que llegaron luciendo la casaca del Deportivo Saprissa.



Ellos aparecieron de primeros.



En estos partidos no faltan las banderas.

Algunos iban bien hidratados o con sus frescos de tamarindo, pero todos orgullosos de ser ticos. Por supuesto que se escuchaba el oe, oe, oe oe, ticos, ticos y otros cánticos propios para animar a la Tricolor.

En las afueras del estadio General Francisco Morazán los asistentes pudieron hidratarse y hasta comerse un gallito de las tradicionales carnitas, o bien un pollo a la parrilla y hasta chorizo. Aunque el juego definía mucho para ambas escuadras los hondureños se mostraron muy amigables y fueron buenos anfitriones.



El morado no destiñe, así llegaron ellos.



Hubo pollo y hasta chorizo.