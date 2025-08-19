El extraditable Celso Gamboa mantenía una “amplia red de contactos dentro del gobierno” para acceder a información relacionada con investigaciones sobre narcotráfico en Costa Rica, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses revelaron una lista de ciudadanos costarricenses vinculados al tráfico internacional de drogas, cuyas propiedades en territorio norteamericano fueron bloqueadas como parte de las sanciones.

Entre los señalados figuran Gamboa, Alejandro Arias Monge (alias “Diablo”), Alejandro Antonio James Wilson (alias “Turesky”) y Edwin Danney López Vega (alias “Pecho de Rata”).

La OFAC destacó que Gamboa aprovechó sus cargos públicos para construir esta red de contactos y vender información confidencial a los objetivos de las investigaciones.

Además, colaboró con narcotraficantes en todo el país, sobornando a policías y funcionarios para facilitar el transporte de cocaína.

También se le acusa de lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de sus empresas en Costa Rica: el Bufete Celso Gamboa & Asociados y el equipo de fútbol Limón Black Star FC, ambos incluidos en las sanciones.

La OFAC advirtió que cualquier persona o entidad que mantenga vínculos comerciales con Gamboa en Estados Unidos podría enfrentar sanciones. Las instituciones financieras y empresas están expuestas a bloqueos de activos y restricciones operativas si realizan transacciones con los sancionados.

Cabe recordar que el primer costarricense incluido en esta lista fue Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, en noviembre de 2023, por su presunta relación con actividades de narcotráfico.



Aumento de violencia en Costa Rica

En medio de las nuevas medidas contra el extraditable, la OFAC indicó que Costa Rica “continúa experimentando un aumento en las tasas de violencia”, relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico.

“Una región de Costa Rica donde la violencia ha aumentado significativamente es Limón, que registró la tasa de homicidios más alta del país en 2024”, dijo.

Además, aseguran que desde la apertura del puerto de Moín en Limón, los grupos criminales han seguido luchando por el control del puerto.

Michael Soto Director del OIJ “El bloqueo aplica a los movimientos económicos que se generen dentro de Estados Unidos o en el extranjero, ya sea con ciudadanos o empresas estadounidenses. Es relevante porque a las estructuras criminales les afecta directamente cuando se les golpea en sus activos”.

Mario Zamora Ministro de Seguridad “Celebramos la decisión de la DEA de actualizar la lista de la OFAC, incluyendo a costarricenses con el objetivo de bloquear sus bienes e iniciar acciones legales en esa materia. Lamentamos que estas medidas no se hayan implementado desde Costa Rica”.

Carlo Díaz Fiscal General “Estas coordinaciones son fundamentales porque permiten perseguir no solo a los narcotraficantes, sino también a los bienes obtenidos mediante el narcotráfico. Las consecuencias incluyen el bloqueo de activos, restricciones comerciales, afectación a la reputación y sanciones financieras”.

Mario Arias Especialista crimen organizado “El congelamiento de todos los activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para cualquier ciudadano o empresa de ese país de realizar negocios con ellos. Estados Unidos busca sancionar no solo el narcotráfico, sino también a los funcionarios que protegen o facilitan las redes criminales”.

Ewald Acuña Abogado constitucionalista “Las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a personas extraditables evidencian una acción coordinada entre distintas agencias estatales, orientada a castigar los delitos relacionados con el narcotráfico y las ganancias derivadas de esas actividades ilícitas, mediante el congelamiento de activos y propiedades”.