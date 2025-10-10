La música costarricense vivirá una noche inolvidable cuando Éditus, Escats y Los Tenores se unan en escena para acompañar a Arnoldo Castillo en la celebración de sus 25 años de carrera.
Una velada donde la fuerza del arte costarricense brillará en cada nota.
La cita será este 11 de octubre en el Teatro Nacional, el mismo escenario donde, hace 25 años, Arnoldo Castillo dio el primer paso como solista con su disco Dialoguemos.
“Estoy celebrando estos años de carrera discográfica con mucho amor y cariño porque recuerdo muy bien mis inicios, pero en realidad tengo más tiempo de hacer música porque es lo que me apasiona”, expresó Castillo.
La noche promete ser un viaje musical que combina lo íntimo y lo poderoso, con un repertorio que recorrerá sus álbumes Dialoguemos, Como Podrás, Encuentro e Íntimo.
Las agrupaciones invitadas saldrán en distintos bloques a lo largo del show, aportando su estilo único y reviviendo momentos compartidos en escena con Castillo.
“Esta invitación nos llena de mucha gratitud porque ya hemos colaborado antes y volver a reunirnos otra vez será fenomenal junto a estos grandes músicos con una amplia trayectoria”, agregó Kin Rivera, baterista de Escats.
No faltarán los homenajes a grandes de la canción como Armando Manzanero y Francisco Céspedes, así como guiños a clásicos costarricenses que han marcado su identidad.
“Desde el primer día que lo escuché me impresionó mucho la voz y después la vida me está dando la oportunidad de tocar junto a él, algo que lo veo como una reunión de amigos y significa mucho para mí y por lo que estoy más que agradecido”, comentó Ricardo Ramírez, violinista de Éditus.
“Hemos ensayado a mas no poder y la hemos gozado como nunca para que el público disfrute de un show de gran calidad”, aseguró Rodolfo González, cantante de Los Tenores.
Más allá del repertorio, esta será una noche para celebrar la conexión entre artistas que han crecido, compartido y evolucionado juntos en la escena nacional.
“En realidad a cada uno de ellos los conozco desde hace muchos años y les tengo un gran aprecio a cada uno de ellos”, expresó Castillo con emoción.
Una noche para cantar, recordar y dejarse llevar por el poder de la música hecha con alma tica.
Las entradas para asistir al evento se pueden conseguir en la tiquetera: eticket.cr.