Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Una computadora que elimina el trabajo, clases desde casa y actores que ni siquiera son reales. Todo eso apareció en un episodio de Los Superamigos emitido en 1973, 53 años antes de que la inteligencia artificial comenzara a transformar esas mismas actividades.

El capítulo se llama “Professor Goodfellow’s G.E.E.C.” y presenta una máquina capaz de encargarse del transporte, las comunicaciones, las compras, la publicidad, la contabilidad y hasta las fábricas.

El profesor Goodfellow, creador de la G.E.E.C., asegura que su objetivo es liberar a la humanidad de todo trabajo físico, mental y responsabilidad. Incluso plantea que actores y deportistas podrían ser reemplazados por imágenes electrónicas programadas.

El episodio también anticipa ideas que hoy forman parte de la vida cotidiana: clases desde casa, trabajo remoto, comercio electrónico y servicios tecnológicos ofrecidos directamente al público mediante suscripciones.

Pero la historia también plantea un riesgo que sigue vigente: una falla en un sistema del que depende todo puede provocar consecuencias masivas. En la ficción, la computadora falla y desata el caos.

Más que predecir exactamente la inteligencia artificial, el capítulo sorprende por imaginar cómo las máquinas podrían asumir cada vez más tareas humanas y obligarnos a preguntarnos qué haríamos con todo ese tiempo libre.